Festa Patronale di Rignano Garganico con gli Equipe 84 le Rivoltelle e Michele Zarrillo

Da ilsipontino.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rignano Garganico si prepara ad accogliere tre eventi musicali durante l’estate 2026. La festa patronale del paese aprirà la serie di appuntamenti, con la partecipazione degli Equipe 84, delle Rivoltelle e di Michele Zarrillo. Gli spettacoli si terranno in diverse serate, attirando un pubblico vario e appassionato. Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e saranno caratterizzate da musica dal vivo e intrattenimento per tutta la famiglia.

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RIGNANO GARGANICO inizia a svelare l’estate 2026 con tre grandi appuntamenti musicali! In occasione dei festeggiamenti patronali, Piazza San Rocco ospiterà tre serate speciali all’insegna della musica e dello spettacolo: Un primo spoiler che vogliamo condividere già da maggio, in attesa di presentarvi il programma completo degli eventi dell’estate 2026. Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico in collaborazione con il Comitato Feste. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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