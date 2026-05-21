Festa Patronale di Rignano Garganico con gli Equipe 84 le Rivoltelle e Michele Zarrillo

Rignano Garganico si prepara ad accogliere tre eventi musicali durante l’estate 2026. La festa patronale del paese aprirà la serie di appuntamenti, con la partecipazione degli Equipe 84, delle Rivoltelle e di Michele Zarrillo. Gli spettacoli si terranno in diverse serate, attirando un pubblico vario e appassionato. Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e saranno caratterizzate da musica dal vivo e intrattenimento per tutta la famiglia.

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