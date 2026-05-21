Festa di Maggio a Favaro Veneto sagra con ricco stand gastronomico
Dal 13 maggio al 3 giugno 2026 si svolge la 27ª edizione della Festa di Maggio presso la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo a Favaro Veneto. La manifestazione include uno stand gastronomico ricco di piatti e specialità locali, attirando numerosi partecipanti da tutta la zona. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario della comunità, che ogni anno si riunisce per condividere momenti di convivialità e assaporare le proposte culinarie offerte dagli stand.
Dal 13 maggio al 3 giugno 2026 torna la “Festa di Maggio” presso la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo a Favaro Veneto, giunta alla 27ª edizione. La manifestazione proporrà quasi un mese di eventi tra concerti, stand gastronomico, mercatini, spettacoli, danza e intrattenimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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