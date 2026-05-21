Festa della Polizia a Moena | premiati i medagliati ai Giochi delle Fiamme Oro

Nella località di Moena si è svolta la tradizionale Festa della Polizia, durante la quale sono stati consegnati i premi ai medagliati dei Giochi delle Fiamme Oro. Alla cerimonia hanno partecipato il Capo della Polizia e il presidente di una fondazione legata alle attività sportive della polizia. Durante l’evento sono stati riconosciuti ufficialmente i risultati ottenuti dagli atleti in diverse discipline, con premiazioni che hanno coinvolto anche i rappresentanti delle istituzioni presenti.

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È stata una giornata speciale quella di oggi a Moena, dove si è tenuta la celebrazione del 70° anniversario del ruolo del Centro nel coordinamento dei servizi di sicurezza e soccorso sulle piste da sci. Nel Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena, alla presenza del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, c'è stata anche l’inaugurazione del monumento dedicato ai Caduti della Polizia di Stato, la premiazione degli atleti olimpici e paralimpici delle Fiamme Oro medagliati ai Giochi di Milano Cortina, come Stefania Constantini e Federico Pellegrino, e la cerimonia di intitolazione di una sala riunioni all’Assistente Capo Coordinatore Werner Degiampietro, tragicamente scomparso lo scorso 8 aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Festa della Polizia a Moena: premiati i medagliati ai Giochi delle Fiamme Oro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festa della Polizia ad Arezzo: premiati gli agenti distintisi in servizioAREZZO — Celebrato al Teatro Petrarca il 174° anniversario della Polizia di Stato, alla presenza delle autorità e del questore Cristiano Tatarelli. Festa della Mamma: la Polizia di Stato promuove salute e benessere del personale femminile | Cronache Ancona x.com r/FragReddit on Reddit: E com'è andata la vostra festa del papà? reddit Festa della Repubblica 2026: la lettera del Capo della Polizia ai poliziottiLa lettera che il capo della Polizia Vittorio Pisani ha rivolto ai poliziotti in vista della celebrazioni per la Festa della Repubblica Care colleghe e cari colleghi, l'approssimarsi delle ... poliziadistato.it Cesano Maderno, torna la festa della Polizia Locale: due giorni tra sicurezza, giochi e solidarietàUna festa che unisce divertimento e impegno sociale, confermando il ruolo della Polizia Locale non solo come presidio di sicurezza, ma anche come punto di riferimento per la comunità. mbnews.it