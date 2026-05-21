Fatto rimuovere striscione su ' Israele stato terrorista' polemica anche sull' uso dei vigili del fuoco

È scoppiata una polemica dopo che sono stati rimossi alcuni striscioni con scritte contro lo Stato israeliano e a sostegno della Palestina. Le forze dell’ordine sono intervenute per rimuovere i manifesti, coinvolgendo anche i vigili del fuoco per l’uso di mezzi speciali. La decisione ha sollevato critiche da parte di alcuni cittadini, che hanno commentato la questione sui social, mentre altri hanno difeso l’azione delle autorità. La vicenda ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione in relazione alle manifestazioni pubbliche.

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