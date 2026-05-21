Eventi meteo estremi | a Genova uno su cinque supera le 24 ore di pioggia

A Genova, uno su cinque eventi meteorologici estremi dura più di 24 ore di pioggia, secondo il rapporto annuale Istat 2026 presentato oggi. La città si trova tra le più colpite da queste condizioni meteorologiche estreme, un dato che conferma le notizie già diffuse sul tema. La relazione fornisce dati aggiornati sulle condizioni climatiche e sulla frequenza di eventi intensi nella regione, evidenziando la presenza di fenomeni prolungati e intensi in diverse aree della città.

Genova tra le città più colpite dagli eventi meteo estremi: lo avevamo raccontato qui nel dettaglio, e lo ribadisce il rapporto annuale Istat 2026 presentato oggi, giovedì 21 maggio. Nel capoluogo ligure, in particolare, un quinto degli eventi meteo estremi è stato accompagnato da una pioggia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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