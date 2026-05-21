Estrazione Million Day di oggi 21 maggio 2026 | i numeri vincenti di giovedì
L’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 21 maggio 2026, si è svolta come ogni giorno, con i numeri vincenti annunciati in diretta. I numeri estratti sono stati resi noti poco dopo l’estrazione, offrendo ai giocatori la possibilità di verificare subito se la propria combinazione ha portato una vincita. La diretta ha mostrato i numeri estratti, che sono stati subito disponibili sui canali ufficiali e sui vari portali dedicati al gioco.
Oggi, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 21 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 20 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 19 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 18 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 17 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 16 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 19 Febbraio 2026
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