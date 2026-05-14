Oggi, 14 maggio 2026, si è svolta l’estrazione del Million Day, con i numeri vincenti annunciati in diretta. La procedura ha previsto la pubblicazione dei risultati in tempo reale, consentendo ai partecipanti di verificare immediatamente se hanno indovinato la combinazione fortunata. Questa estrazione rappresenta l’ultimo appuntamento della settimana per il gioco, con numeri scelti secondo il consueto metodo di estrazione casuale.

Oggi, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 14 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 13 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 12 MAGGIOLE ESTRAZIONI DELL’11 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 10 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 9 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 14 maggio 2026: i numeri vincenti di giovedì

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 5 Febbraio 2026

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