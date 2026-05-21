A Fano, una città delle Marche, si sono svolti eventi musicali in piazza per sostenere una giovane di 22 anni affetta da un tumore. La manifestazione è stata organizzata con il coinvolgimento di musicisti e cittadini, che hanno partecipato per mostrare solidarietà. La giovane, conosciuta nella comunità, sta affrontando una lunga battaglia contro la malattia. La serata si è svolta giovedì 21 maggio 2026, coinvolgendo molte persone che hanno deciso di partecipare in modo spontaneo.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 21 maggio 2026 - A volte una storia lontana arriva in città attraverso un volto conosciuto, un’amicizia, una richiesta d’aiuto. Una piazza, due locali, tanti musicisti e un obiettivo solo: aiutare Erica a curarsi. Fano si prepara a trasformare una serata di musica e convivialità in un gesto concreto di solidarietà per Erica Ayorkor Klu, ragazza ghanese di 22 anni che da quattro anni combatte contro un carcinoma nasofaringeo, una grave forma tumorale che le ha già tolto la vista da un occhio e compromesso pesantemente anche l’altro. Il legame con il territorio. Erica è la cugina di Randy Nortey, fino a un mese... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Erica, 22 anni, lotta contro un tumore: Fano accende la piazza di musica per aiutarla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Terry, 50 anni: la sua lotta contro il tumore e l’eredità a BariLa vita di Mariateresa Federico, nota a tutti come Terry, si è conclusa all’età di 50 anni a causa di un tumore che l’ha colpita duramente.

Addio al mitico attore di Blue Bloods e Dexter: morto a 42 anni dopo la lotta contro un raro tumoreÈ morto a 42 anni Alex Duong, attore e comico conosciuto soprattutto per il ruolo di Sonny Le nella serie televisiva Blue Bloods.