Eppure guardandolo bene quella criniera ci ricorda qualcuno

Un bufalo albino con la criniera bionda è stato avvistato in una località del Bangladesh. L'animale, caratterizzato dalla pelle bianca e dalla criniera dorata, ha attirato l'attenzione di testimoni e residenti. La presenza di questo bufalo è stata documentata da diverse persone che lo hanno fotografato e segnalato alle autorità locali. Non ci sono informazioni su eventuali interventi o motivazioni dietro questa singolare condizione genetica dell'animale.

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