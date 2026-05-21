Eppure guardandolo bene quella criniera ci ricorda qualcuno
Un bufalo albino con la criniera bionda è stato avvistato in una località del Bangladesh. L'animale, caratterizzato dalla pelle bianca e dalla criniera dorata, ha attirato l'attenzione di testimoni e residenti. La presenza di questo bufalo è stata documentata da diverse persone che lo hanno fotografato e segnalato alle autorità locali. Non ci sono informazioni su eventuali interventi o motivazioni dietro questa singolare condizione genetica dell'animale.
N arayanganj (Bangladesh), 21 mag. (askanews) – Un bufalo albino con la criniera bionda, soprannominato “Donald Trump”, è diventato una star dei social media in Bangladesh, attirando nella sua fattoria a Narayanganj, alla periferia di Dacca, curiosi e influencer desiderosi di fotografarlo prima del suo previsto sacrificio alla fine del mese. Per mantenere la criniera al meglio, su questa improbabile star nazionale viene versato un secchio d’acqua fresca sul capo, e poi viene spazzolata per domare la sua folta criniera bionda, che si infila tra le sue lunghe corna ricurve. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il bufalo biondo che somiglia a Donald Trump: la nuova star (inaspettata) dei social iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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