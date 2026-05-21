In regione si registra un aumento del 40% di impianti energetici rispetto al passato, secondo i dati della Lega. La crescita riguarda principalmente le installazioni di impianti di energie rinnovabili, con un incremento significativo nel numero di nuove strutture. La normativa recentemente approvata ha eliminato le distanze tra i confini di proprietà, facilitando l’installazione di nuovi impianti. La Giunta regionale ha ricevuto critiche da alcuni esponenti politici riguardo a questa modifica, che potrebbe influire sul paesaggio e sulla pianificazione territoriale.

? Punti chiave Come cambierà il paesaggio con il +40% di nuovi impianti?. Perché la nuova normativa elimina le distanze tra i confini di proprietà?. Quali rischi corre il settore agroalimentare con l'espansione del fotovoltaico?. Come intende reagire la Lega alle decisioni della Giunta regionale?.? In Breve Obiettivo produzione energetica regionale elevato a 10 gigawatt dalla Giunta de Pascale.. Nuove norme eliminano distanza minima tra pannelli fotovoltaici e confini di proprietà.. Torri eoliche tra 100 e 200 metri minacciano i crinali degli Appennini.. Lega propone fotovoltaico solo su tetti, parcheggi e aree dismesse per proteggere l'agroalimentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia, Lega: +40% di impianti in regione, Fiazza critica la Giunta

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