Ender viene licenziata dalla holding e le figlie di Halit sono in difficoltà

Stasera, giovedì 21 maggio, su Canale 5 va in onda una puntata lunga di Forbidden Fruit, prevista per le 21:20. Nel frattempo, si apprende che Ender è stata licenziata dalla holding e che le figlie di Halit si trovano in una situazione difficile. La trasmissione di questa sera si inserisce in un contesto di eventi che coinvolgono protagonisti e dinamiche familiari, offrendo un approfondimento sulle vicende di personaggi pubblici e privati.

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F orbidden Fruit torna stasera, giovedì 21 maggio su Canale 5, con la puntata lunga. Quella della prima serata, annunciata alle 21:20. Ma ormai il pubblico lo sa bene: con l’allungamento del quiz La Ruota della fortuna, la partenza reale slitta puntualmente intorno alle 22:00. Ma oggi più che mai vale la pena aspettare, perché?ahika è pronta a fare una mossa più pesante del solito, spietata come lei sola. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Y?ld?z umilia Halit, che si rifa con Nadir, succede nella puntata di stasera di “Forbidden Fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 21 maggio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ender viene licenziata dalla holding e le figlie di Halit sono in difficoltà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ARAFTA REPLAY | ntikam Dedi Ama Nezir'i Görünce Maskesi Dütü | @araftadizisi Sullo stesso argomento Forbidden Fruit, anticipazioni 28 marzo: Nadir avvicina Ender e Yildiz per vendicarsi di HalitScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo... Forbidden Fruit, anticipazioni 1° aprile: Halit trova Sahika, la condizione di Yigit a Ender e KayaScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Puntata... Kaya ascolta Ender sulla situazione di suo figlio e si preoccupa del suo status sociale E dopo parlano di Sahika che è stata licenziata (con quella che origlia come sempre) #forbiddenfruit x.com