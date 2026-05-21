elogio di mussolini

Recentemente, una concorrente del Grande Fratello Vip ha attirato l’attenzione per aver espresso un pensiero che ha suscitato molte discussioni sui social e sui media. La partecipante, discendente di una famiglia storicamente collegata alla destra politica, ha commentato con parole che hanno generato reazioni di vario tipo. La sua vittoria nel reality show ha acceso un dibattito sulla percezione politica e sui valori associati ai concorrenti, portando alla ribalta temi come i diritti civili e le posizioni politiche in ambito televisivo.

In fondo è la dimostrazione che la destra vince solo quando fa la sinistra. E così, Alessandra Mussolini, nobili ascendenti e posizioni discendenti verso i diritti civili, il mondo Lgbtq, la parità di genere, Elly Schlein e Vladimir Luxuria, ha vinto il Grande Fratello Vip. Noi l'abbiamo scoperto solo ieri mattina, leggendo i giornali: la sera prima la trasmissione è finita in una fascia oraria - scusate il "fascia" - troppo tarda. Comunque la Mussolini ha trionfato. Per l'intero programma ha dato prova di forte carisma, pragmatismo opportunista, innata abilità oratoria e - perché no? - un certo trasformismo. Sono doti di famiglia. Peccato solo una leggera superficialità nello stringere alleanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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