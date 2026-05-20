Alessandra Mussolini del Grande Fratello Vip arrivano parole di elogio per lei | ecco da chi
Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip, conclusasi con la vittoria di Alessandra Mussolini. La concorrente ha battuto Antonella Elia, ottenendo il primo posto nel televoto. Durante l’evento, sono stati espressi commenti positivi nei confronti della vincitrice da parte di alcuni presenti e commentatori televisivi. La puntata ha attirato l’attenzione di un pubblico ampio, con diverse reazioni sui social e sui media.
Ieri 19 maggio è andata in onda sui teleschermi di Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip che ha visto la vittoria di Alessandra Mussolini su Antonella Elia. L'ex deputata europarlamentare ha sbaragliato la concorrenza, riuscendo a conquistare i favori di critica e pubblico. In queste ore, la vincitrice del reality show ha ricevuto delle parole di elogio da parte di un volto conosciuto dello spettacolo italiano. Si tratta di Selvaggia Lucarelli, che ha fatto da opinionista a questa edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. La giornalista ha pubblicato una foto insieme ad Alessandra Mussolini nel suo profilo X con la seguente dedica: "Alessandra Mussolini miglior concorrente di tutti i reality dai combattimenti tra gladiatori e le naumachie al GFVip". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026 tra polemiche e cachet record
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