L’allenatore dell’Empoli ha dichiarato che la squadra sta affrontando una fase di transizione, con l’obiettivo di azzerare i risultati di questa stagione e ripartire. Il giocatore più impiegato ha totalizzato 33 presenze e 2.256 minuti in campo, firmando due reti e nove assist. Tra i più presenti, si trova anche un portiere che non ha mai lasciato il campo, mentre altri elementi sono stati impiegati in modo più regolare rispetto ai compagni.

Due reti e nove assist in 33 presenze per 2.256 minuti complessivi in campo, sesto calciatore dell’Empoli più utilizzato dietro a Fulignati (non ha saltato nemmeno un minuto), Guarino (2.897), Lovato (2.828), Shpendi (2.595) e Obaretin (2.349). Questi i numeri stagionali di Salvatore Elia, al primo anno con la maglia azzurra (è arrivato la scorsa estate dallo Spezia). Numeri che certificano un impatto importante di un giocatore, che nel finale di stagione non è stato nella sua miglior condizione per un fastidioso problema muscolare e inevitabilmente la squadra ne ha risentito, privata della sua duttilità, delle sue accelerazioni e della sua capacità di saltare l’uomo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Elia traccia la strada dell’Empoli del futuro: "Ora azzeriamo questa stagione e ripartiamo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Kelly può esultare sui social: «Una domenica perfetta». Poi traccia la strada per questo finale di stagione – FOTOdi Luca FiorettiKelly può esultare sui social: il difensore esalta la prestazione della Juve celebrando i tre punti e spronando i compagni per questo...

Marotta traccia la strada per il futuro: Tra identità e visione nasce la nuova InterMentre i tifosi e la squadra festeggiano la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, per la società nerazzurra è tempo di pensare al futuro.