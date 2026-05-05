Nella mattinata di oggi, la comunità di Mattinata si è trovata di fronte a una situazione imprevista che ha suscitato numerosi interrogativi tra i residenti. La notizia ha suscitato un diffuso senso di smarrimento tra i cittadini, che si sono confrontati con un evento inatteso senza precedenti. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, portando a una serie di domande sulla natura di quanto accaduto.

In questi giorni Mattinata e i mattinatesi hanno vissuto una condizione del tutto inaspettata che ha generato non pochi interrogativi. La mia scelta di non commentare quanto stesse accadendo è stata dettata da un profondo senso di rispetto istituzionale verso l'Organo giudicante nonché verso i ricorrenti. Nell'interpretare il comune sentimento di smarrimento di fronte a un fatto così inedito il mio invito è quello di continuare a confidare nelle Istituzioni e nella Legge. In questi anni abbiamo lavorato assieme alla creazione di una Comunità unita e oggi, più che mai, siamo chiamati ad uno slancio propositivo e conciliante. Ogni concittadino si riconosca parte integrante della nostra Comunità senza preclusione alcuna e partecipi convintamente a questa fase delicata della nostra storia democratica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mattinata, Bisceglia: “Comune sentimento di smarrimento”

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