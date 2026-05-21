Elezioni comunali 2026 tutto quello che bisogna sapere | come e quando si vota I Comuni i candidati e le liste

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, le elezioni comunali si svolgeranno in nove Comuni della Città metropolitana di Milano, con due giornate di voto previste. La prima domenica si voterà dalle 7 alle 23, mentre il secondo giorno l’apertura sarà dalle 7 alle 15. L’obiettivo è eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali di ciascun Comune interessato. La consultazione riguarda anche le diverse liste di candidati che si presenteranno alle elezioni.

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Sono 9 i Comuni della Città metropolitana di Milano in cui si voterà il 24 (dalle 7 alle 23) e 25 maggio 2026 (dalle 7 alle 15) per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Cinque di loro sono superiori a 15mila abitanti: Bollate, Corsico, Legnano, Parabiago e Segrate. Gli altri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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