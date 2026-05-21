Elezioni Baranzate 2026 | candidati sindaci e liste

A Baranzate si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. In questa tornata elettorale sono stati presentati tre candidati sindaci, ognuno con le proprie liste di sostegno. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, consentendo agli elettori di esprimere la propria preferenza per la guida del municipio. La campagna elettorale si sta svolgendo in un clima di attesa e confronto tra i diversi schieramenti.

Sono tre i candidati sindaci di Baranzate per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026 (si vota domenica 24, dalle 7 alle 23, e lunedì 25, dalle 7 alle 15). Baranzate ha meno di 15mila abitanti per cui non è previsto un turno di ballottaggio a meno che due candidati non arrivino perfettamente appaiati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Candidato sindaco Milano chi sarà

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