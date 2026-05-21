Elezioni amministrative 24 e 25 maggio scuole sedi di seggio a disposizione dei Comuni da venerdì pomeriggio a martedì

Da venerdì pomeriggio a martedì le scuole designate come sedi di seggio elettorale saranno accessibili ai Comuni per la preparazione delle elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio. Le strutture scolastiche, individuate dal Comune, resteranno a disposizione durante questo periodo per eventuali operazioni di allestimento e organizzazione dei seggi. Le elezioni interesseranno i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e si svolgeranno nel rispetto delle procedure previste.

Le scuole individuate come sedi di seggio elettorale saranno messe a disposizione dei Comuni da domani pomeriggio, venerdì 22 maggio 2026, in vista delle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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