Elenchi regionali docenti per il ruolo ultimi giorni per presentare la domanda | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cozzetto ANIEF LIVE Giovedì 21 maggio alle 15 | 30
Sono arrivati gli ultimi giorni per presentare le domande relative agli elenchi regionali dei docenti per il ruolo e le supplenze, con 150 preferenze disponibili. Giovedì 21 maggio alle 15:30 si terrà una diretta su Facebook e YouTube di Question Time, il format di consulenza di Orizzonte Scuola, durante la quale si discuterà di questi aspetti e di eventuali dettagli da tenere presente per la procedura. La puntata vedrà protagonista un rappresentante dell’associazione sindacale ANIEF.
Elenchi regionali docenti per il ruolo e supplenze 150 preferenze sono questi gli argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali docenti per il ruolo, ultimi giorni per presentare la domanda
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