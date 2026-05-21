Elenchi regionali docenti per il ruolo ultimi giorni per presentare la domanda | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cozzetto ANIEF LIVE Giovedì 21 maggio alle 15 | 30

Sono arrivati gli ultimi giorni per presentare le domande relative agli elenchi regionali dei docenti per il ruolo e le supplenze, con 150 preferenze disponibili. Giovedì 21 maggio alle 15:30 si terrà una diretta su Facebook e YouTube di Question Time, il format di consulenza di Orizzonte Scuola, durante la quale si discuterà di questi aspetti e di eventuali dettagli da tenere presente per la procedura. La puntata vedrà protagonista un rappresentante dell’associazione sindacale ANIEF.

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