Elenchi regionali per il ruolo docenti ci siamo | così si compilerà la domanda Tutte le info utili QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Martedì 5 maggio alle 15 | 00

Da mercoledì 6 maggio sarà attiva la piattaforma online per la presentazione delle domande relative agli elenchi regionali dedicati al ruolo dei docenti. In vista di questa apertura, martedì 5 maggio alle 15:00 si terrà un question time con un rappresentante di un sindacato, che fornirà chiarimenti in diretta. Tutte le informazioni utili sulla procedura saranno disponibili nelle prossime comunicazioni ufficiali.

Ci siamo, da mercoledì 6 maggio sarà aperta la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? A questo e a molto altro si risponderà durante l’appuntamento con Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per martedì 5 maggio alle 15:00. In collegamento Chiara Cozzetto, rappresentante della segretaria nazionale di ANIEF. Conduce Andrea Carlino. Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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