Electrolux la Provincia di Varese punta sul modello Beko Paura per i contraccolpi sull’indotto

La crisi dell’azienda di elettrodomestici ha portato la Provincia di Varese a focalizzarsi sul “modello Beko”. La discussione riguarda le possibili conseguenze sugli stabilimenti e sulla filiera produttiva locale, dando spazio alle preoccupazioni sul futuro dell’indotto. La situazione si è fatta oggetto di attenzione pubblica e politica, mentre si cerca di comprendere le ripercussioni di eventuali cambiamenti nel settore. La questione è diventata un tema centrale nel dibattito sulla tutela dell’occupazione e della produzione nel territorio.

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Varese, 21 maggio 2026 – La crisi della Electrolux entra ufficialmente nell’agenda politica del Varesotto. Dopo l’annuncio del gruppo sugli esuberi previsti in Italia – 1.700 posti a rischio su circa 4.600 dipendenti – la Provincia di Varese ha acceso i riflettori sul futuro dello stabilimento di Solaro, nodo produttivo che, pur trovandosi nella Città Metropolitana di Milano, coinvolge centinaia di lavoratori del Saronnese e del Basso Varesotto. Il quadro. A Palazzo Estense il tema è stato affrontato come una questione che va oltre il singolo sito industriale. In gioco c’è infatti l’equilibrio occupazionale di un’area storicamente manifatturiera, intrecciata con le grandi filiere lombarde dell’elettrodomestico e della logistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Electrolux, la Provincia di Varese punta sul “modello Beko”. Paura per i contraccolpi sull’indotto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crisi a Fabriano: Mastrovincenzo chiede interventi per Beko ed Electrolux? Domande chiave Come influenzerà il fermo produzione Beko il futuro del distretto? Perché gli esuberi hanno già superato le previsioni iniziali?... Crisi Beko e Electrolux: Mastrovincenzo chiede un tavolo al Ministero?? Punti chiave Perché gli investimenti promessi per il 2025 sono rimasti bloccati? Come influiranno i nuovi fermi produttivi sulle famiglie... Electrolux, la Provincia di Varese punta sul modello Beko. Paura per i contraccolpi sull’indottoVarese, 21 maggio 2026 – La crisi della Electrolux entra ufficialmente nell’agenda politica del Varesotto. Dopo l’annuncio del gruppo sugli esuberi previsti in Italia – 1.700 posti a rischio su circa ... ilgiorno.it Provincia di Varese in campo sulla crisi Electrolux, riguarda centinaia di lavoratori del SaronneseLa crisi del gruppo prevede a livello nazionale 1.700 esuberi su 4.600 lavoratori italiani ed è collegata alla riduzione della produzione di elettrodomestici sul mercato internazionale (foto d'archivi ... laprovinciadivarese.it