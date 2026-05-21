Un racconto che unisce passato e presente, dove le parole di un poeta di inizio Novecento vengono reinterpretate in chiave moderna. L'ambientazione si svolge in una pasticceria affollata di giovani donne vestite con gusto, mentre nell’aria si diffondono i profumi di cioccolata e dolci appena sfornati. Questa trasposizione si concentra sulla trasformazione di un componimento poetico in narrazione quotidiana, mantenendo il richiamo alle atmosfere di un tempo ormai passato.

Una poesia di inizio Novecento, una pasticceria piena di ragazze eleganti, il profumo di cioccolata e pasticcini. E’ in questa atmosfera sospesa tra letteratura e contemporaneità che si svolge il monologo di Edoardo Prati dedicato a Le golose di Guido Gozzano nell’ambito del Fuori Festival dell’Economia. Classe 2004, studente di lettere classiche all’Università di Bologna e volto ormai molto seguito sui social, Prati si è costruito un pubblico grazie alla capacità di riportare la letteratura nel presente, sottraendola alla dimensione esclusivamente scolastica e accademica. Non si limita a spiegare i testi: li attraversa, li interpreta e li traduce in un linguaggio vicino alla sensibilità contemporanea, rendendoli accessibili soprattutto ai più giovani. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Edoardo Prati trasforma la poesia di Gozzano in racconto del presente

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