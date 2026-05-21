Ecco i due pilastri cinesi della nuova Stellantis

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Stellantis rivela i suoi piani principali, con un focus sui due pilastri chiave della strategia cinese. L’azienda presenterà le mosse previste per espandere la propria presenza in Asia e le nuove linee di produzione che verranno avviate in questa regione. L’annuncio si inserisce in un momento di attesa da parte del mercato e degli analisti, che vogliono capire come l’azienda intenda rafforzare la propria posizione a livello globale. La comunicazione si svolge in un contesto di grande attenzione alle mosse future del gruppo.

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Il D-Day di Stellantis è arrivato. Oggi si conosceranno i piani di attacco e le strategie produttive globali di Stellantis. Una certezza si è avuta proprio a ridosso dell'Investor day: sono cinesi due pilastri, in attesa di altre novità, su cui si reggerà il futuro del gruppo. Si tratta di Leapmotor e di Dongfeng. Quest'ultima conosce molto bene la realtà del lato francese di Stellantis avendo contribuito, anni fa, a mantenere in vita l'ex Psa. E se ai primi il ceo Antonio Filosa ha aperto le porte della Spagna, attraverso gli impianti di Saragozza e Madrid, con i secondi, già coinvolti in un accordo per produrre Jeep e Peugeot sotto la Grande muraglia, ecco l'avvio di una joint venture con sede in Europa per vendita, distribuzione, produzione, acquisti e ingegneria di veicoli a nuova energia (Nev) del colosso cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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