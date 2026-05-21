Drift show tuning e taxi drift | a Fornace Zarattini un weekend rombante
A Fornace Zarattini a Ravenna si svolge il weekend del 23 e 24 maggio l’evento “Box Box – Evento Expo più Drift”. La manifestazione prevede spettacoli di drift, tuning e taxi drift, attirando appassionati di motori e adrenalina. Durante le due giornate, vengono presentati veicoli modificati, con esibizioni di guida sportiva e dimostrazioni di drifting, offrendo al pubblico un ritmo intenso e un’ampia vetrina per le aziende del settore. La manifestazione si svolge in un’area dedicata all’interno della località.
Motori, spettacolo e adrenalina arrivano a Ravenna con il “Box Box – Evento Expo più Drift”, in programma venerdì 23 e sabato 24 maggio a Fornace Zarattini. L’iniziativa, organizzata da BoxBox Team e Turbinazza Crew, proporrà due giornate dedicate al mondo del drift e del tuning, con raduno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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