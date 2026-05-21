Drift show tuning e taxi drift | a Fornace Zarattini un weekend rombante

Da ravennatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fornace Zarattini a Ravenna si svolge il weekend del 23 e 24 maggio l’evento “Box Box – Evento Expo più Drift”. La manifestazione prevede spettacoli di drift, tuning e taxi drift, attirando appassionati di motori e adrenalina. Durante le due giornate, vengono presentati veicoli modificati, con esibizioni di guida sportiva e dimostrazioni di drifting, offrendo al pubblico un ritmo intenso e un’ampia vetrina per le aziende del settore. La manifestazione si svolge in un’area dedicata all’interno della località.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Motori, spettacolo e adrenalina arrivano a Ravenna con il “Box Box – Evento Expo più Drift”, in programma venerdì 23 e sabato 24 maggio a Fornace Zarattini. L’iniziativa, organizzata da BoxBox Team e Turbinazza Crew, proporrà due giornate dedicate al mondo del drift e del tuning, con raduno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Drift TAXI in LOS ANGELES.Want to try

Video Drift TAXI in LOS ANGELES.Want to try ?

Sullo stesso argomento

Weekend di motori a Riccione: arriva il Motor Fest tra drift, stunt e street foodDue giorni di spettacolo con drifting, stunt show, raduni di supercar e mototerapia al Riccione Motor Fest nella zona Raibano L’evento è organizzato...

Leggi anche: Drift svuotato: 286 milioni rubati in 20 minuti, firma nordcoreana

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web