Dove trovare il migliore pesce fritto a Verona

A Verona, questa settimana si celebra San Zeno, il patrono della città, conosciuto anche come il “santo pescatore”. In occasione della festa, molte persone si recano nei ristoranti e nelle trattorie locali per gustare pesce fritto, una tradizione che si svolge ogni anno in questa ricorrenza. Numerosi esercizi del centro storico e delle zone più frequentate offrono piatti di pesce, spesso preparati seguendo ricette tradizionali. La tradizione impone di consumare il pesce in questa occasione, mantenendo vivo il legame con il santo e le sue celebrazioni.

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Questa settimana si festeggia San Zeno, patrono di Verona: il “santo pescatore”, ed è tradizione mangiare pesce fritto in suo onore.bbiamo cercato il migliore pesce fritto in città per celebrare la tradizione magari con un bianchetto di Soave o Custoza.Trattorie Trattoria ai Piloti (Piazza San. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Veneza, bate e volta! Roteiro pratico com preços Sullo stesso argomento Dove trovare il migliore pesce fritto in onore di San ZenoQuesta settimana si festeggia San Zeno, patrono di Verona: il “santo pescatore”, ed è tradizione mangiare pesce fritto in suo onore. Dove trovare il migliore pesce fritto in onore di San ZenoTrattoria ai Piloti (Piazza San Zeno, 22): Quale posto migliore per festeggiare il patrono se non nella piazza della sua Basilica? Questo storico ristorante è rinomato per le sue specialità di mare, i ... veronasera.it