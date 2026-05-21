Dopo aver annunciato un nuovo legame sentimentale, Chiara Ferragni è stata vista di nuovo a Cannes, dove ha partecipato alla tradizionale passerella sul tappeto rosso. È la sesta volta che l’imprenditrice e influencer si presenta in questa occasione, attirando l’attenzione dei fotografi e dei media presenti. La sua presenza si è verificata pochi giorni dopo le notizie riguardanti la sua vita privata, e questa partecipazione ha generato numerosi scatti e commenti tra i presenti.

Chiara Ferragni è riapparsa sulla Croisette, calcando per la sesta volta nella sua carriera il tappeto rosso più fotografato del mondo. Il ritorno al Festival di Cannes 2026 arriva a pochi giorni di distanza dall’ufficializzazione sui social della sua relazione con José Hernandez, manager colombiano con cui ha condiviso uno scatto davanti alla torta di compleanno di lui. Un timing che non è passato inosservato: la nuova Chiara si presenta al mondo del cinema con un nuovo capitolo sentimentale alle spalle e un look che parla di rinascita. Per l’occasione ha scelto la premiere di Garance, film in concorso scritto e diretto da Jeanne Herry e interpretato da Adèle Exarchopoulos, per fare il suo ingresso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo il nuovo amore, Chiara Ferragni riappare a Cannes e sorprende tutti

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1 anno dopo il divorzio, Chiara Ferragni ruppe il silenzio e ammise il suo nuovo amore.

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