Donna resta incastrata nel cancello automatico | liberata dai vigili del fuoco

Da arezzonotizie.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina ad Arezzo, in zona ex Garbasso, una donna è rimasta incastrata tra un muro e un cancello automatico. L’incidente si è verificato poco prima delle 6:30 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando aretino. I soccorritori sono arrivati sul posto e hanno liberato la donna, che è stata soccorsa immediatamente. Non ci sono notizie di feriti gravi o di altre persone coinvolte nell’episodio.

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Incidente questa mattina ad Arezzo, oggi, giovedì 21 maggio, in zona ex Garbasso. Intorno alle 6,30 i vigili del fuoco del comando aretino sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso a una donna rimasta incastrata tra un muro e un cancello automatico.Secondo quanto riferito, per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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