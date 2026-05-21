Donna resta incastrata nel cancello automatico | liberata dai vigili del fuoco

Questa mattina ad Arezzo, in zona ex Garbasso, una donna è rimasta incastrata tra un muro e un cancello automatico. L’incidente si è verificato poco prima delle 6:30 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando aretino. I soccorritori sono arrivati sul posto e hanno liberato la donna, che è stata soccorsa immediatamente. Non ci sono notizie di feriti gravi o di altre persone coinvolte nell’episodio.

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