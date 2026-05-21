Donna muore nel sonno a 40anni | lascia due bambini si indaga

Una donna di 40 anni è stata trovata priva di vita nel suo appartamento questa mattina a Sassano. La scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna lascia due bambini piccoli. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte e verificare eventuali elementi sospetti.

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