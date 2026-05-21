Domenica il rugby in scena | 40esimo torneo di San Donà
Domenica 24 maggio a San Donà di Piave si terrà il 40esimo torneo di rugby, una giornata dedicata interamente a questa disciplina. L’evento prevede due partite di rilievo che coinvolgeranno diverse squadre provenienti da varie zone. La manifestazione si svolge in un contesto sportivo che richiama numerosi appassionati e appassionate di rugby, creando un’occasione per vivere momenti di incontro e competizione tra le squadre partecipanti. La giornata promette di essere ricca di attività e di interesse per gli appassionati del settore.
Sarà una giornata interamente dedicata al rugby quella di domenica 24 maggio a San Donà di Piave, dove sport e spettacolo si uniranno in un doppio appuntamento di grande richiamo. In programma la 40esima edizione del “Torneo Città di San Donà di Piave”, storico evento riservato al minirugby, e a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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