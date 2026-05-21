Domenica il rugby in scena | 40esimo torneo di San Donà

Domenica 24 maggio a San Donà di Piave si terrà il 40esimo torneo di rugby, una giornata dedicata interamente a questa disciplina. L’evento prevede due partite di rilievo che coinvolgeranno diverse squadre provenienti da varie zone. La manifestazione si svolge in un contesto sportivo che richiama numerosi appassionati e appassionate di rugby, creando un’occasione per vivere momenti di incontro e competizione tra le squadre partecipanti. La giornata promette di essere ricca di attività e di interesse per gli appassionati del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sarà una giornata interamente dedicata al rugby quella di domenica 24 maggio a San Donà di Piave, dove sport e spettacolo si uniranno in un doppio appuntamento di grande richiamo. In programma la 40esima edizione del “Torneo Città di San Donà di Piave”, storico evento riservato al minirugby, e a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Donà di Piave, il grande rugby in scena domenicaSarà una giornata interamente dedicata alla palla ovale quella di domenica 24 maggio 2026 a San Donà di Piave, dove andranno in scena la 40ª edizione... Rugby Perugia, sfida decisiva col San Donà per il salto in Serie A? Domande chiave Come potrà il vantaggio di punti dei biancorossi reggere la pressione veneta? Quali statistiche difensive renderanno la sfida a San... Rugby Perugia, contro San Donà in palio la serie A. Cardinali: Grande chanceIl Rugby Perugia torna a sentire il profumo di serie A. La squadra di Bester e De Angelis i prossimi 24 e 31 maggio si giocherà la finale promozione contro Rugby San Donà. La formazione veneta ha chiu ... umbria24.it