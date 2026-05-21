Djurgarden-Brommapojkarna venerdì 22 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio 2026 alle 19:00 si svolge il match tra Djurgarden e Brommapojkarna, nel nono turno di Allsvenskan. La partita si gioca allo stadio del Djurgarden, con le formazioni ufficiali già annunciate. Sono disponibili le quote e i pronostici degli esperti per questa sfida del campionato svedese di calcio. Le due squadre arrivano con le formazioni al completo, pronte a scendere in campo per i tre punti.

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Nono turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden di Honkavaara impegnato in casa contro il Brommapojkarna. I blaranderna vengono dal KO interno contro il Sirius che li ha ricacciati a -9 dalla vetta, ed è il secondo stop interno stagionale. Squadra in crescita ma che non appare ancora pronta per fare il salto di qualità e tornare a lottare per il titolo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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