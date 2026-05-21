Djurgarden-Brommapojkarna venerdì 22 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 22 maggio 2026 alle 19:00 si svolge il match tra Djurgarden e Brommapojkarna, nel nono turno di Allsvenskan. La partita si gioca allo stadio del Djurgarden, con le formazioni ufficiali già annunciate. Sono disponibili le quote e i pronostici degli esperti per questa sfida del campionato svedese di calcio. Le due squadre arrivano con le formazioni al completo, pronte a scendere in campo per i tre punti.

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Nono turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden di Honkavaara impegnato in casa contro il Brommapojkarna. I blaranderna vengono dal KO interno contro il Sirius che li ha ricacciati a -9 dalla vetta, ed è il secondo stop interno stagionale. Squadra in crescita ma che non appare ancora pronta per fare il salto di qualità e tornare a lottare per il titolo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Djurgarden-Brommapojkarna (venerdì 22 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Djurgarden-Brommapojkarna (venerdì 22 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiNono turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden di Honkavaara impegnato in casa contro il Brommapojkarna. Djurgarden-Brommapojkarna (venerdì 22 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/C0mZbvi #scommesse #pronostici x.com Djurgarden-Brommapojkarna: le probabili formazioni e lo streaming gratisLa partita tra Djurgarden e Brommapojkarna, valida per l’Allsvenskan svedese, si giocherà venerdì 22 maggio alle ore 19:00 alla 3Arena ... derbyderbyderby.it