Djurgarden-Brommapojkarna venerdì 22 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa il nono turno di Allsvenskan, con la sfida tra il Djurgarden guidato da Honkavaara e il Brommapojkarna. La partita si svolge allo stadio di casa del Djurgarden, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica. Entrambe le squadre si preparano ad affrontarsi in una sfida che può influenzare gli equilibri del campionato. Sono disponibili quote e pronostici per chi vuole analizzare le possibili evoluzioni dell'incontro.

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Nono turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden di Honkavaara impegnato in casa contro il Brommapojkarna. I blaranderna vengono dal KO interno contro il Sirius che li ha ricacciati a -9 dalla vetta, ed è il secondo stop interno stagionale. Squadra in crescita ma che non appare ancora pronta per fare il salto di qualità e tornare a lottare per il titolo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Djurgarden-Brommapojkarna (venerdì 22 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiAnticipo del terzo turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden capolista che affronta in casa il nuovo Malmo di Ramirez. Djurgarden-Brommapojkarna (venerdì 22 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/C0mZbvi #scommesse #pronostici x.com Djurgarden-Brommapojkarna: le probabili formazioni e lo streaming gratisLa partita tra Djurgarden e Brommapojkarna, valida per l’Allsvenskan svedese, si giocherà venerdì 22 maggio alle ore 19:00 alla 3Arena ... derbyderbyderby.it