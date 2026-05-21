Djurgarden-Brommapojkarna venerdì 22 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 22 maggio 2026 alle 19:00 si svolge il match tra Djurgarden e Brommapojkarna, valido per il nono turno di Allsvenskan. La partita si gioca allo stadio di Djurgarden, con il tecnico Honkavaara che schiera la sua squadra in casa. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, con i pronostici che indicano una possibile sfida equilibrata tra le due compagini.

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Nono turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden di Honkavaara impegnato in casa contro il Brommapojkarna. I blaranderna vengono dal KO interno contro il Sirius che li ha ricacciati a -9 dalla vetta, ed è il secondo stop interno stagionale. Squadra in crescita ma che non appare ancora pronta per fare il salto di qualità e tornare a lottare per il titolo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Djurgarden-Brommapojkarna (venerdì 22 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiAnticipo del terzo turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden capolista che affronta in casa il nuovo Malmo di Ramirez.