Dissesto idrogeologico il Comune di Fidenza ottiene un finanziamento di 3.5 milioni di euro

Il Comune di Fidenza ha ricevuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro grazie a un bando dedicato alle opere medie, che copre il periodo 2026-2028. La somma è destinata a interventi per il dissesto idrogeologico, una problematica di cui si parla da tempo nella zona. La decisione è stata ufficializzata nelle scorse settimane, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare la sicurezza del territorio. La cifra rappresenta una parte significativa delle risorse previste per questo tipo di interventi nel prossimo triennio.

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