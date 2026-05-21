Disastro E45 tra cantieri incidenti e traffico in tilt
Ieri mattina sulla strada E45 in Valtiberina si è verificato un incidente che ha causato l'interruzione del traffico. Un veicolo pesante si è scontrato contro il new jersey centrale tra le due uscite di Pieve Santo Stefano, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. La zona era già interessata da lavori in corso, e l’incidente ha ulteriormente complicato la situazione, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.
Un altro incidente ha paralizzato ieri mattina la E45 in Valtiberina. Un mezzo pesante si è schiantato contro il new jersey centrale tra Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, 20 maggio: il veicolo procedeva in direzione Cesena quando. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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