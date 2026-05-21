Disastro E45 tra cantieri incidenti e traffico in tilt

Ieri mattina sulla strada E45 in Valtiberina si è verificato un incidente che ha causato l'interruzione del traffico. Un veicolo pesante si è scontrato contro il new jersey centrale tra le due uscite di Pieve Santo Stefano, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. La zona era già interessata da lavori in corso, e l’incidente ha ulteriormente complicato la situazione, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

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Un altro incidente ha paralizzato ieri mattina la E45 in Valtiberina. Un mezzo pesante si è schiantato contro il new jersey centrale tra Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, 20 maggio: il veicolo procedeva in direzione Cesena quando. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento E45 nel caos tra cantieri e incidenti, l'affondo del Pd: "Governo e Anas ignorano il territorio"In questi giorni la presenza dei cantieri stradali lungo la E45 sta nuovamente mettendo a dura prova la viabilità del tratto appenninico con gravi... E45 tra cantieri e sfide meteo. Traffico critico nel tratto toscanoScambi e restringimenti continui. La situazione della E45 è emblematica nel tratto toscano quando siamo oramai alle porte della primavera e il periodo più tipicamente invernale può di fatto ... lanazione.it E45, l'Anas chiude due cantieri per le feste di Natale e Capodanno. Ecco il pianoPERUGIA Arrivano Natale e Capodanno e la E45 sarà, come di consueto, insieme alla Centrale Umbra, una delle strade della regione più trafficate così l’Anas interviene per ridurre i disagi dei cantieri ... ilmessaggero.it