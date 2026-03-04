Ad Affari Tuoi Ilaria e Letizia seguono il nonno | Ha detto di prendere il pacco 5 cos'è successo nel finale

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 4 marzo, Ilaria e Letizia hanno deciso di seguire le indicazioni del nonno e cambiare il pacco 5 dopo aver avuto una serie di tiri sfortunati. La scelta ha portato a un finale diverso dal previsto, con le ragazze che hanno optato per questa strategia, influenzate dal consiglio familiare.

Pasquale Romano, 59 anni, originario di Ottaviano (Napoli), ha lavorato tra Rai e Mediaset, è l'autore di Stranamore e anche l'ideatore di Affari Tuoi, di cui interpreta il "dottore" (fino al 2008 e di nuovo dal 2020).