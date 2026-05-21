Domenica si avvicina il Derby della Mole e la domanda che si pongono molti è chi tra Di Gregorio e Perin sarà schierato tra i pali. Spalletti, allenatore della squadra, dovrà decidere quale dei due portieri affidare alla partita, considerando le recenti prestazioni e le caratteristiche di ciascuno. La scelta avviene in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di ottenere il risultato migliore. La decisione influenzerà l’assetto difensivo e la strategia di gioco della squadra.

di Luca Fioretti Di Gregorio o Perin per il Derby della Mole di domenica? Perchè Spalletti dovrebbe puntare sull’ex Genoa: i motivi. Il verdetto definitivo sulla stagione della Juventus si deciderà negli ultimi novanta minuti. In vista del match contro il Torino, in programma domenica sera, i bianconeri hanno l’assoluto bisogno di conquistare una vittoria. La Vecchia Signora deve vincere e sperare nei passi falsi di Milan, Roma e Como per agguantare la Champions. Il tecnico Spalletti sta sciogliendo gli ultimi dubbi, ma il vero e grande dilemma riguarda la scelta dell’estremo difensore. Michele Di Gregorio ha dimostrato ancora una volta di non essere totalmente affidabilissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio o Perin per il Derby della Mole di domenica? Spalletti farebbe bene a puntare sull’ex Genoa: ecco perchè

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