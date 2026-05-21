Degustazioni tra i vigneti cappelletti Passatore e Niccolò Fabi in concerto | è ampia la scelta degli eventi del weekend

Il fine settimana a Ravenna offre una varietà di eventi che spaziano tra musica, sport e tradizioni. Tra le iniziative in programma ci sono degustazioni tra i vigneti e assaggi di cappelletti, piatti tipici della cucina locale. Inoltre, si svolgeranno il concerto di Niccolò Fabi, organizzato per l’evento Romagna in Fiore, e la 51ª edizione della 100 Km del Passatore, una competizione podistica che richiama atleti da diverse regioni. Un ricco calendario di appuntamenti coinvolge sia appassionati di musica che sportivi e amanti delle tradizioni.

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Dal concerto di Niccolò Fabi per Romagna in Fiore alla 51ª edizione della 100 Km del Passatore, il weekend ravennate si anima con eventi tra musica, sport, tradizioni e cultura. In programma sagre storiche, festival gastronomici, raduni di auto d’epoca, teatro di figura e iniziative dedicate alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Niccolò Fabi in concerto a Vico del GarganoDopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”,...