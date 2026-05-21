Dargen D’Amico e Niccolò Fabi a Festambiente Sud

A Festambiente Sud si sono esibiti Dargen D’Amico e Niccolò Fabi, due artisti che hanno partecipato alla rassegna. La manifestazione, dedicata alla tutela dell’ambiente, ha accolto vari eventi musicali e culturali durante il suo svolgimento. La presenza dei due artisti si inserisce nel calendario di iniziative che prevedono concerti e approfondimenti, con un’attenzione particolare alla promozione di tematiche ambientali attraverso momenti artistici e divulgativi. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza previste per eventi pubblici.

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Ci sono festival che programmano eventi e festival che aprono varchi. FestambienteSud appartiene senza dubbio a questa seconda categoria: una carovana culturale che, da ventidue anni, ogni estate si rimette in cammino inseguendo il filo sottile che unisce il Sud d’Italia ai Sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto 2026, il festival internazionale di Legambiente per il Sud torna a muoversi lungo la Puglia, dal Gargano alla Valle d’Itria, trasformando paesaggi, storie e comunità in un unico itinerario narrativo, che coinvolge luoghi suggestivi e unici come masserie, citta UNESCO, conventi, abbazie e centri storici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Dargen D’Amico e Niccolò Fabi a Festambiente Sud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Niccolò Fabi in concerto a Vico del GarganoDopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”,... Dargen D’Amico, AI AI: chi è, fidanzata e vita privata | Ascolti in radio dopo Sanremo 2026Dargen D'Amico, AI AI: come sta andando il brano di Sanremo 2026 in radio? Il cantante ha portato un brano ironico: e dopo Sarnemo... Dargen D’Amico, AI AI: l’amore con la fidanzata Giulia Peditto ... ilsussidiario.net Dargen D’Amico, gli occhiali da sole e la fidanzataMilanesissimo, il 45enne Jacopo D’Amico, in arte Dargen, torna al Festival di Sanremo e lo fa con il brano ‘Ai Ai’, che si annuncia come una critica come di consueto ironica ma feroce all’intelligenza ... quotidiano.net