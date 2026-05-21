Dall’oro a 275mila euro | l’incredibile ascesa dei barattoli di Manzoni

Recentemente sono emerse notizie su un aumento di valore di alcuni barattoli attribuiti all’artista Manzoni, arrivando a quotazioni di circa 275 mila euro. La vicenda ha suscitato interesse attorno a cosa fosse contenuto realmente in quei contenitori e come sia stato possibile far crescere così tanto il loro valore nel tempo. La storia si sviluppa attraverso un percorso di mercato e di interpretazioni legate all’arte e all’antiquariato, portando alla luce dettagli e curiosità sulla loro provenienza e sul loro significato.

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? Punti chiave Cosa si nascondeva realmente dentro i barattoli di Manzoni?. Come è stato possibile trasformare una provocazione in un tesoro?. Perché il valore del grammo è passato da oro a migliaia di euro?. Chi ha rivelato la verità sul contenuto delle scatolette?.? In Breve Agostino Bonalumi rivelò che il contenuto dei barattoli era in realtà semplice gesso.. Vendita ufficiale avvenuta il 12 agosto 1961 presso la Galleria Pescetto di Albisola Marina.. Prezzo iniziale di 21mila lire per confezione basato su 700 lire per grammo d'oro.. Asta milanese del 2016 ha venduto un esemplare per ben 275mila euro.. Il 21 maggio 1961 a Milano l’artista Piero Manzoni siglò una provocazione senza precedenti confezionando 90 barattoli da 30 grammi di escrementi, decidendo che il loro costo dovesse pareggiare quello dell’oro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’oro a 275mila euro: l’incredibile ascesa dei barattoli di Manzoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Dall'oro della Collina ai 18mila euro di Barriera: la mappa (per quartieri) dei redditi di Torino L’incredibile ascesa di Valentin Vacherot: una storia cambiata in sei mesiLa parabola di Valentin Vacherot somiglia a quelle storie che il tennis ogni tanto regala, ma che raramente raggiungono questa intensità.