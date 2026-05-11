' Straniero' online il video-lyric di Bianca D' Aponte | il viaggio intimo di una voce che continua a parlare al presente

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bianca d’Aponte torna a “parlare” attraverso la pubblicazione del video-lyric di “Straniero”, disponibile da oggi su YouTube. Il brano, tra i più intensi del suo repertorio, è contenuto nell’album “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca d’Aponte” e rappresenta uno dei capitoli più significativi.🔗 Leggi su Casertanews.it

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