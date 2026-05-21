Una donna ha riferito di aver iniziato a soffrire di infezioni vaginali continue circa sei mesi dopo aver partorito, evento che non aveva mai sperimentato prima. Da allora, ha descritto un persistente problema di infezioni che si sono presentate senza interruzione nel periodo successivo al parto. La sua richiesta riguarda le possibili cause di questa condizione che si è manifestata nel mezzo dell’anno successivo alla nascita del bambino.

Salve dottoressa, purtroppo dopo il parto è cominciato un vero e proprio calvario di infezioni. Ho partorito circa sei mesi fa e da quel momento ho cominciato a soffrire di infezioni vaginali, cosa che prima non mi succedeva mai. Ho già fatto due terapie per la candida e una per vaginosi batterica, ma dopo qualche settimana i sintomi tornano. Mi chiedo se questo possa essere legato agli ormoni dell’allattamento o a un cambiamento della flora vaginale legata al post parto. Ma vorrei chiederle soprattutto se esiste un modo per prevenire questi disturbi e per curarli una volta per tutte! Grazie mille. Buongiorno signora, la cosa più sensata è fare un tampone vagino-cervicale completo così da capire quel è (se c’è) l’agente patogeno e fare così una terapia mirata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Da quando ho partorito ho continue infezioni vaginali: da cosa possono dipendere?”

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Cazzo cmq son dei luminari. Hanno dato per scontato che con 3 partite gli avrebbero impedito di seguire le F4, nemmeno mio figlio avrebbe partorito una squalifica così stupida. Era difficile dire 5 partite o fino alla fine della Stagione? Pazzesco x.com