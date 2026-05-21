Da Ginevra a Minneapolis Bracco si prepara al centenario

Nel 2027, l'azienda di famiglia festeggerà il suo centenario, un momento che segnerà quasi un secolo di attività. La società, con sede principale in Europa e uffici in diverse città, si sta preparando alle celebrazioni. La guida dell’azienda è affidata a una figura femminile, che ha contribuito a mantenere l'azienda attiva e in crescita nel tempo. La presenza internazionale si riflette in uffici e collaborazioni sparse tra Europa e Nord America, tra Ginevra e Minneapolis.

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Nel 2027 Bracco celebrerà il suo centesimo compleanno: un traguardo importante per l’impresa guidata da Diana Bracco. "Il 1 giugno 1927 mio nonno Elio Bracco depositava a Milano l’atto di nascita di quello che sarebbe diventato il nostro gruppo", commenta la presidente e ceo, Diana Bracco. "Da allora, grazie alla visione e all’impegno di quattro generazioni della nostra famiglia e al valore e alla dedizione di migliaia di collaboratori, Bracco è diventata un’impresa di successo in un settore tecnologicamente avanzatissimo". Bracco è un gruppo presente in cento Paesi che opera nel settore delle scienze della vita, leader mondiale nella diagnostica per immagini, con un fatturato consolidato di 2,2 miliardi di euro (con un aumento a doppia cifra rispetto al 2024 e un’Ebitda di 375 milioni) di cui quasi il 90% sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Ginevra a Minneapolis. Bracco si prepara al centenario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meloni, pomeriggio a Tivoli da mamma: in tribuna al palazzetto per le gare della figlia Ginevra(Adnkronos) – Giorgia Meloni sveste per un pomeriggio i panni della presidente del Consiglio e si ritrova a Tivoli da mamma. Francavilla al Mare si prepara all'estate: tra i nomi Sal Da Vinci, The Kolors, Caparezza e MentanaFrancavilla al Mare si prepara a una lunga estate di eventi e svela in anteprima un cartellone costellato da tanti nomi noti del mondo della musica...