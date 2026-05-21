Da Alfa a Gianni Morandi i big della musica sbarcano a Palermo per il Wave Summer Music
Quest'estate in Sicilia si prepara a essere ricca di musica dal vivo con il Wave Summer Music 2026, un festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda. La manifestazione prevede la partecipazione di artisti di spicco della scena italiana, tra cui Alfa e Gianni Morandi, che si esibiranno in diverse location dell'isola. La programmazione include generi e stili vari, coinvolgendo pubblico di diverse età e gusti musicali. L'evento si svolgerà in più date distribuite lungo l'isola, con spettacoli che coinvolgeranno vari palchi e spazi aperti.
Sarà un'estate in Sicilia all'insegna della grande musica italiana quella firmata Wave summer music 2026, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda, management con una programmazione capace di attraversare linguaggi, generazioni e stili musicali, portando sui palchi alcuni tra gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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