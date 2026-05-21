Cristiana Anania torna a parlare della rottura con Ernesto | Non eravamo disposti a scendere a compromessi

Da ilsipontino.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiana Anania ha commentato di nuovo la fine della relazione con Ernesto Passaro, spiegando che i due non erano disposti a fare compromessi. La coppia, dopo aver partecipato a Uomini e Donne, sembrava avere un rapporto positivo, ma la loro rottura è avvenuta comunque. Anania ha deciso di condividere pubblicamente alcune sue riflessioni sulla fine della storia, senza entrare nei dettagli delle motivazioni. La notizia ha suscitato curiosità tra i fan e gli interessati alla vicenda.

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Dopo Uomini e Donne sembrava procedere a meraviglia la storia d'amore tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro. Usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi si mostravano innamoratissimi sui social, avevano anche fatto dei passi importanti ma dopo soli tre mesi si sono detti addio. Gli ex volti di Uomini e Donne erano così felici insieme che avevano subito sentito il bisogno di andare a convivere. D'altronde si sa che all'inizio è tutto rose e fiori ma col passare del tempo hanno scoperto le loro diversità. Si è parlato molto della loro rottura, lei ha lasciato intendere di essere stata tradita, lui però ha negato.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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