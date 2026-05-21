Costretto a frenata improvvisa autista di camion rischia di essere infilzato da una lamiera

Oggi, attorno alle 9:30, a Montagnana, si è verificato un incidente coinvolgendo un autista di un camion che trasportava lamiere di ferro. A causa di una frenata improvvisa, il veicolo ha subito uno stop brusco, causando l'invasione dello spazio di guida da parte del materiale trasportato. L’autista è rimasto schiacciato all’interno della cabina, rischiando di essere infilzato dalla lamiera, che si è spostata durante la frenata. Nessuna informazione sulle condizioni di salute dell’autista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sfiorata la tragedia oggi 21 maggio attorno alle 9,30 a Montagnana. L'autista di un autoarticolato che trasportava lamiere di ferro, a causa di una brusca frenata, è rimasto schiacciato nella sua cabina dal materiale trasportato che ha invaso il suo spazio di manovra. L'immagine che si sono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Puncture, Accident, & No food | Day 2 of 2500 km ride Sullo stesso argomento Perde una lamiera dal camion in via Napoleona e colpisce un motociclista: rintracciato grazie al Targa SystemUn pezzo di lamiera si stacca dal cassone di un camion in marcia e finisce contro un motociclista. Costretto a frenata improvvisa, autista di camion rischia di essere infilzato da una lamieraSi può ritenere miracolato il conducente di un autoarticolato 53 anni romeno residente a Verona che oggi 21 maggio a Montagnana a seguito di brusco rallentamento, ha visto la cabina del suo mezzo pesa ... padovaoggi.it Calabria, non si ferma all’alt dei carabinieri e scatena il caosL’uomo è accusato di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. Indagini in corso dei militari dell’Arma ... zoom24.it