Costretto a frenata improvvisa autista di camion rischia di essere infilzato da una lamiera
Oggi, attorno alle 9:30, a Montagnana, si è verificato un incidente coinvolgendo un autista di un camion che trasportava lamiere di ferro. A causa di una frenata improvvisa, il veicolo ha subito uno stop brusco, causando l'invasione dello spazio di guida da parte del materiale trasportato. L’autista è rimasto schiacciato all’interno della cabina, rischiando di essere infilzato dalla lamiera, che si è spostata durante la frenata. Nessuna informazione sulle condizioni di salute dell’autista.
Sfiorata la tragedia oggi 21 maggio attorno alle 9,30 a Montagnana. L'autista di un autoarticolato che trasportava lamiere di ferro, a causa di una brusca frenata, è rimasto schiacciato nella sua cabina dal materiale trasportato che ha invaso il suo spazio di manovra. L'immagine che si sono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Puncture, Accident, & No food | Day 2 of 2500 km ride
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