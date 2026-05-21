Gli Stati Uniti hanno adottato una strategia multilivello per mantenere l’embargo su Cuba, coinvolgendo diverse misure economiche, commerciali e finanziarie. Queste restrizioni sono state rafforzate nel tempo e continuano a influenzare le attività del paese caraibico. Negli ultimi anni, le autorità statunitensi hanno introdotto nuove normative per limitare ulteriormente le transazioni e i rapporti con le entità cubane. L’embargo rimane uno degli strumenti principali con cui gli Stati Uniti cercano di esercitare pressione su Cuba.

Cuba sta vivendo una delle crisi energetiche, economiche e sociali più profonde dalla caduta dell’Unione Sovietica. Ma questa volta il contesto internazionale è molto diverso dagli anni Novanta, e soprattutto molto più pericoloso. Perché mentre l’isola affronta blackout continui, carenze croniche di carburante, medicinali e generi alimentari, a Washington sta prendendo forma qualcosa che va oltre la storica ostilità tra Stati Uniti e castrismo. L’operazione contro Cuba sta guadagnando momentum. Negli ultimi mesi l’amministrazione Trump ha progressivamente trasformato il tradizionale (e illegale) embargo in una strategia di pressione multilivello che combina incriminazioni giudiziarie, intelligence, guerra narrativa e dimostrazione militare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così gli Usa hanno trasformato l’embargo su Cuba in una strategia multilivello

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The embargo against Cuba has been a TOTAL FAILURE

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