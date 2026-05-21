Cosa le hanno trovato addosso Maldive la scoperta sconvolgente sulla prof morta

Da caffeinamagazine.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’immersione nelle Maldive, è stata ritrovata senza vita una donna, insegnante e biologa, nota per le sue attività nella comunità locale. Sul suo corpo sono state trovate tracce di sostanze e alcuni oggetti non identificati. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso e ha sequestrato alcuni elementi trovati sulla scena. Al momento, non sono stati resi pubblici dettagli sull’autopsia o sull’identità delle sostanze trovate addosso alla donna.

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Sembrava una vacanza da sogno, acqua cristallina e silenzio ovattato sotto la superficie. Poi, all’improvviso, qualcosa si spezza. E quel paradiso diventa un incubo. Nelle ultime ore è emerso un dettaglio che sta facendo rabbrividire chi segue la vicenda: un particolare “addosso” a una delle vittime che ora pesa come un macigno. Intanto, dopo giorni difficilissimi tra mare aperto e passaggi sommersi complicati, i soccorritori hanno chiuso la fase più straziante: sono state recuperate le ultime due salme dei cinque sub italiani coinvolti nella tragedia nella grotta di Alimatha, alle Maldive. Si tratta di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, le ultime a essere riportate a terra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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