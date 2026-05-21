Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 22 al 24 maggio
Questo fine settimana a Venezia e nelle zone vicine sono previste numerose iniziative tra laguna e terraferma. Tra gli eventi in programma ci sono la Vogalonga, le sagre locali, cene a tema con cucina gourmet e aperture straordinarie di alcuni palazzi storici. Sono molte le occasioni di partecipare a manifestazioni culturali e ricreative in tutta la provincia, con programmi distribuiti tra il venerdì e la domenica. La varietà di eventi rende difficile indicarli tutti singolarmente.
In questo bel weekend di primavera sono tante le iniziative nel Veneziano, tra laguna e terraferma. Dalla Vogalonga alle sagre, dalle cene gourmet alle aperture straordinarie di palazzi: impossibile segnalarle tutte. Abbiamo selezionato quelle di maggior rilievo dal 22 al 24 maggio 2026. Qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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