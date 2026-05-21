Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 22 al 24 maggio

Questo fine settimana a Venezia e nelle zone vicine sono previste numerose iniziative tra laguna e terraferma. Tra gli eventi in programma ci sono la Vogalonga, le sagre locali, cene a tema con cucina gourmet e aperture straordinarie di alcuni palazzi storici. Sono molte le occasioni di partecipare a manifestazioni culturali e ricreative in tutta la provincia, con programmi distribuiti tra il venerdì e la domenica. La varietà di eventi rende difficile indicarli tutti singolarmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui