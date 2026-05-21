Cosa fare questo weekend a Firenze

Ecco gli eventi e le iniziative più interessanti in programma a Firenze e dintorni nel fine settimana dal 22 al 24 maggio 2026. Tra mostre, mercatini e spettacoli, ci sono diverse opportunità per trascorrere alcuni giorni all’aperto o scoprire aspetti della cultura locale. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono anche le zone vicine, offrendo alternative per tutte le età e interessi. Ecco cosa non bisogna lasciarsi sfuggire se si è in zona durante il prossimo fine settimana.

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Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 22-23 e 24 maggio 2026.Notte Europea dei Musei, agli Uffizi apertura serale del secondo piano a 1 euroIn occasione della Notte Europea dei Musei le Gallerie degli Uffizi sabato 23 maggio 2026 effettueranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video COSA VISITARE IN 1 WEEKEND A FIRENZE (il 2º giorno ti stupirà) Sullo stesso argomento Cosa fare a Firenze questo weekendIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Dovevamo fare domande alla KTM questo weekend? reddit #MotoGP #CatalanGP Ai Ogura: Non ho aspettative particolari per questo weekend. So solo che lo scorso anno a Barcellona siamo stati molto competitivi, pertanto puntiamo a fare meglio in questa occasione. Voglio soltanto godermi il weekend, senza emozi x.com