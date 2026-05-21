Cosa fare questo weekend a Firenze

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco gli eventi e le iniziative più interessanti in programma a Firenze e dintorni nel fine settimana dal 22 al 24 maggio 2026. Tra mostre, mercatini e spettacoli, ci sono diverse opportunità per trascorrere alcuni giorni all’aperto o scoprire aspetti della cultura locale. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono anche le zone vicine, offrendo alternative per tutte le età e interessi. Ecco cosa non bisogna lasciarsi sfuggire se si è in zona durante il prossimo fine settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 22-23 e 24 maggio 2026.Notte Europea dei Musei, agli Uffizi apertura serale del secondo piano a 1 euroIn occasione della Notte Europea dei Musei le Gallerie degli Uffizi sabato 23 maggio 2026 effettueranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

COSA VISITARE IN 1 WEEKEND A FIRENZE (il 2º giorno ti stupirà)

Video COSA VISITARE IN 1 WEEKEND A FIRENZE (il 2º giorno ti stupirà)

Sullo stesso argomento

Cosa fare a Firenze questo weekendIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web