Cosa fare a Firenze questo weekend

Ecco gli eventi principali in programma a Firenze e provincia nel fine settimana dal 6 all'8 marzo 2026. Sono previsti spettacoli, mostre e concerti che coinvolgono diverse location della città e dintorni. La guida raccoglie le iniziative più importanti per chi desidera trascorrere il weekend tra cultura e intrattenimento.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 6-7- e 8 marzo 2026. Inizia il conto alla rovescia verso la Pasqua, che anche quest’anno sarà scandito per i fiorentini dalle Fiere Quaresimali, che per quattro domeniche trasformeranno il Parco delle Cascine in un vivace mercato a cielo aperto. Ecco le date da fissare in agenda: 8, 15, 22 e 29 marzo 2026. Qui tutte le info. La Giornata Internazionale della donna si passa al museo: domenica 8 marzo i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno infatti aperti gratuitamente a tutte le donne. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Cosa fare questo weekend a FirenzeFirenze si prepara ancora una volta a vivere uno dei momenti più attesi del periodo natalizio: l’arrivo acrobatico di Babbo Natale.

10 cose da sapere su Firenze (@Italiainviaggio-h6t)

Approfondimenti e contenuti su Cosa fare.

Temi più discussi: Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni; Cosa fare questo weekend a Firenze; Eventi a Firenze dal 2 all’8 marzo; Capodanno cinese a Firenze, il 1 marzo la Festa delle Lanterne al piazzale Michelangelo.

Artigianato, fiere e altri eventi: cosa fare nel fine settimana a Firenze e nel fiorentinoDomenica Santo Spirito in fiera: torna la fiera della quarta domenica in piazza Santo Sprito, con banchi di prodotti gastronomici, come miele, tartufi, olio, vino e formaggi, di piante e fiori, di ... 055firenze.it

Eventi, tra musei gratis e mercatini: cosa fare nel fine settimana a Firenze e nel fiorentinoCome ogni prima domenica del mese, tornano gli appuntamenti dedicati ai musei gratuiti. Il 1 marzo tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamen ... 055firenze.it

Guerra nel Golfo, Farnesina attiva l’allerta per gli italiani all’estero: cosa fare - facebook.com facebook

Voli cancellati, situazione aggiornata: ancora caos in Medio Oriente, cosa fare Rischio biglietti più cari x.com